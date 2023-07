Les vendredis pas à la mod

Si vous espériez modder Diablo 4, sachez qu'il y a des risques. Le community manager du jeu a expliqué de manière claire que les joueurs utilisant des mods peuvent être bannis de manière permanente même s'il ne s'agit que des mods pour l'interface du jeu comme TurboHUD . Au fond c'est assez logique pour le multi en ligne compétitif.Le problème est que c'est le seul mode de jeu. Quand Diablo 2 est sorti en ... *gros soupir* ... l'an 2000, il permettait de jouer en solo, en LAN ou multi en ligne non-compétitif. Et les mods étaient permis dans tout cela. Mais la vraie raison pour laquelle les mods sont interdits dans Diablo 4 n'a rien à voir avec l'aspect compétitif ou la triche. Les mods permettraient de débloquer gratuitement des accessoires cosmétiques ou d'en créer soit-même et Blizzard tient vraiment à les vendre.Diablo 4 n'a plus rien à voir avec les précédents au niveau du modèle économique. C'est désormais un game as a service qui se paye ouvertement la tête des gogos qui ont craqué pour le battle pass. Et ce n'est pas comme si Blizzard en avait besoin : le jeu a généré 666 millions de dollars de chiffre d'affaire en 5 jours et a passé la barre des 10 millions de joueurs à la fin juin. Comme le disait si bien Sartre, "l'enfer, c'est les monetization designers". On se consolera en se disant que même si c'est un jeu uniquement en ligne (y compris sur consoles !), les serveurs ont peu de chances de fermer connaissant Blizzard. Après tout ceux de Diablo 2 et Starcraft 1 sont encore debout. Mais les choses pourraient changer si les joueurs en avaient ras-le-bol d'être pris pour des vaches à lait qui ne font que louer Diablo 4 et décident massivement d'aller faire autre chose...