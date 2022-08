Les vendredis à la mod pour emmerder Nintendo

On l'a déjà dit : malgré son image de petit artisan chaleureux qu'il parvient on ne sait comment à entretenir, Nintendo n'en à rien à foutre de vous et n'en a qu'après votre pognon. Quand ce ne sont pas les fermetures abusives de chaines Youtube , c'est l'implémentation d'un DRM particulièrement intrusif et gourmand . Heureusement, les joueurs ne sont eux pas trop rancuniers et continuent à proposer des solutions pour jouer aux titres Nintendo ailleurs que sur leurs consoles tout en restant techniquement du bon côté de la frontière avec la légalité.Premier exemple, et aussi le plus anecdotique, un portage PC pour The Legend of Zelda: A Link to the Past, le fantastique épisode de la Super NES. Quelques fichiers à récupérer sur le GitHub du projet , auxquels vous donnez à manger une ROM du jeu obtenue dans la plus totale légalité, et vous vous retrouvez avec un programme exécutable à faire tourner sur votre PC. Ca n'apportera environ rien de plus que n'importe quel émulateur, du moins tant que personne ne proposera un mod textures HD et ray tracing, mais ça a le bon petit goût de l'expérience interdite.Dans le même ordre d'idée, mais un peu plus ambitieux, Ship of Harkinian est lui un ( autre ) portage d'Ocarina of Time, le premier épisode de Zelda sorti sur N64. Là aussi, il faut faire de la bidouille et utiliser une ROM du jeu que vous aurez bien évidemment extraite vous-même à partir de votre cartouche originale, mais à vous ensuite les joies d'un jeu tournant à plus de 12 FPS et ce dans n'importe quelle résolution, une gestion moderne de la caméra, un inventaire rapide sur le D-pad, et j'en passe. La chaine Youtube du projet propose même régulièrement des Directs présentant les nouvelles fonctionnalités.Enfin, CEMU, l'émulateur WiiU, passe en version 2.0 . Le changement le plus notable de cette nouvelle version est que le projet est désormais open source et a sa page GitHub comme les autres, ce qui va permettre à tous les développeurs en herbe de contribuer à améliorer ce qui reste depuis cinq ans la meilleure façon de jouer à Breath of the Wild . Ca veut aussi dire que des portages Linux officiels vont arriver, ce qui fera plaisir à tous les possesseurs de Steam Deck même si la version pour les pingouins intégristes est pour l'instant encore un peu brute de décoffrage.