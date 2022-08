Denuvo sur Switch

Vous savez ce qui est une super bonne idée quand on se traine un CPU anémique de 2015 ? De perdre du temps CPU pour empêcher les gens d'utiliser des versions pirates des jeux. C'est pourtant ce qu'a fait Irdeto en implémentant une version Switch de Denuvo . C'est la première fois que Denuvo fait son arrivée sur console et la protection cible une utilisation en particulier : l'émulation.En utilisant Ryujinx ou Yuzu, on peut jouer aux jeux Switch sur autre chose qu'une Switch et souvent à des résolutions/framerates impensables sur Switch . Et si vous possédez la console et le jeu d'origine, tout le monde est gagnant. Une protection type Denuvo pose aussi des problèmes de conservation des jeux dans le futur mais il est clair que ni Nintendo ni Denuvo n'en ont quelque chose à secouer. Il n'y a pas encore de jeux annoncés supportant Denuvo mais ça ne saurait tarder et surtout on suppose qu'Irdeto prépare le terrain pour la future Super Switch Pro 2 Max.