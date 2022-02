Nintendo aime vos sous mais déteste ses fans

Au décembre 2021, il s'était vendu 103,54 millions de Switch dépassant ainsi les 101,63 millions de Wii. Et Nintendo ne va pas s'arrêter en si bon chemin : le constructeur estime être en milieu de cycle et pense vendre 23 millions de consoles pour l'année fiscale actuelle se terminant en Mars. A l'origine les prévisions tapaient sur 24 millions mais la pénurie actuelle de composants affecte tout le monde.Au niveau des jeux, les chiffres sont encore plus débiles avec 43 millions de Mario Kart 8 Deluxe, 26 millions de Breath Of The Wild, 38 millions d'Animal Crossing: New Horizons, 24 de Pokémon Sword/Shield, 27 millions de Super Smash Bros. Ultimate et 23 millions de Super Mario Odyssey. Contrairement à ses concurrrents, Nintendo n'est pas intéressé par racheter des studios à part quand ce sont des partenaires de longue date. Par exemple, Nintendo a racheté Next Level Games début 2021 après plus de 16 ans de partenariat : Next Level Games a développé des jeux comme Mario Strikers Charged, Punch-Out!! ou récemment Luigi's Mansion 3.Et quoi de mieux pour fêter ces résultats que de s'en prendre à ses fans ? Nintendo a envoyé des milliers de requêtes à YouTube pour bloquer les vidéos de GilvaSunner, ces dernières étant majoritairement composées de musiques de jeux Nintendo. GilvaSunner a décidé de jeter l'éponge et de fermer sa chaîne YT. Pourtant GilvaSunner ne gagnait pas un centime sur les vidéos en question. Le but était de partager les BOs des jeux de Big N vu qu'elles sont difficilement accessibles légalement. Nintendo ne dispose par exemple pas d'une chaîne Spotify comme Sega, Capcom ou Square Enix.