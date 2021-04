Les vendredis à la mod : Blade of Agony

Il est bien peu de choses dont on ne finit pas immanquablement par se lasser, mais exterminer des nazis en fait inconstestablement partie. Discipline récurrente du jeu vidéo depuis en gros le début des années 90, le massacre de bons aryens est une pratique dans laquelle excelle BJ Blazkowicz, le héros d'un petit jeu dont vous avez probablement entendu parler et dont je ne vous ferai pas l'affront de vous retracer l'historique : Wolfenstein 3D Wolfenstein est une série qui n'a cessé de se rebooter et de se réinventer depuis bientôt 30 ans, mais qui a su malgré tout rester bien solide sur ses appuis : vous avez des gros flingues, il y a beaucoup de nazis en face de vous, vous utilisez les premiers pour éliminer les seconds. C'est simple, c'est efficace, ça marche depuis des décennies. Bien sûr, il y a eu d'autres jeux dans lesquels on a eu l'occasion de buter des paquets d'Übermenschen aux bottes qui claquent, Medal of Honor et surtout Call of Duty, mais tout cela était bien trop sérieux, et manquait de l'aspect fantastico-mystique et surtout du ton pulp complètement assumé de la série d' id Software Si l'on vous parle de Wolfenstein aujourd'hui, ce n'est pas parce que le troisième épisode du reboot de MachineGames a été annoncé (et vu qu'ils bossent sur le nouveau jeu Indy, on risque malheureusement de l'attendre longtemps), mais parce que depuis des années, des modeurs bossent sur une suite officieuse à Wolfenstein 3D : Blade of Agony . Et aujourd'hui, après plus de six ans de développement (6 ans, 1 mois et 20 jours selon le décompte officiel), la version finale de leur mod est enfin disponible.Blade of Agony n'utilise évidemment pas le moteur de Wolf 3D, mais celui de Doom, ou plus précisément GZdoom, un des nombreux source ports du moteur d'origine, bidouillé jusqu'au trognon. Car BoA ne se contente pas d'être un map pack, ni même une total conversion toute simple : le jeu propose des NPCs avec lesquels discuter, des marchands, des capacités à améliorer, des phases d'infiltration, de nombreux éléments interactifs dans le décor, tout ça sur plus de 30 niveaux répartis en trois chapitres. En ça, le jeu se rapproche beaucoup de Strife, FPS assez méconnu de Rogue Entertainment qui utilisait lui aussi le moteur de Doom, en y ajoutant une bonne couche de RPG light (d'ailleurs, si vous voulez le découvrir dans de bonnes conditions, la version retapée il y a quelques années par Nightdive est dispo pour une poignée d'euros ). Et bien sûr, une bonne couche d'effets visuels modernes a été collée sur les graphismes du bon vieux temps, avec peu de polygones et beaucoup de gros pixels.La version complète de Blade of Agony se récupère sur sa page ModDB , ne pèse que quelques centaines de Mo, et contient tout ce dont vous aurez besoin pour profiter du jeu : vous n'aurez donc même pas à aller récupérer le doom.wad de vos disquettes d'origine pour éliminer à vous seul l'armée d'Hitler.