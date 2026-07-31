ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
C'est la fin de mois et plein de choses se passent dans le petit monde du modding. Par exemple, vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait Baldur's Gate à la troisième personne ? Vous n'êtes pas le seul. C'est désormais possible grâce à un mod et le résultat est assez cool et donne un petit côté BioWare au jeu.
Du côté d'Half-Life 1, une version libre existe déjà et s'appelle FreeHL ou Rad-Therapy. Elle permet de jouer en multi comme en solo mais semble à l'abandon. Mais un deuxième projet appelé Libre-Life vient de sortir en téléchargement. C'est une 0.1 mais c'est déjà bien parti. Dans les deux cas, ces versions libres sont fondés sur Quake.
Restons dans le monde de Valve avec la Steam Machine. La bécane commence à arriver chez les gens et les possibilités de customisations semblent rigolotes. Et ça va pouvoir aller loin : Valve a publié le ficher CAD de l'extérieur de la bécane. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre propre façade voir votre propre boitier. Par exemple on pourrait une boitier avec une poignée en haut. Ca en ferait un sacré cube de jeu.
Continuons avec un mod pour Stardew Valley dont on ne parle pas souvent. Ca s'appelle Farmers Store et ça transforme le jeu en un simulateur de boutiques ou de restaurants (il est question de 15 types de business). On doit gérer les stocks, s'occuper du marketing, et tout micro-gérer à la Overcooked. Le résultat a l'air assez fou et devrait ajouter quelques dizaines d'heure au compteur. Par contre pour l'instant une bonne partie du jeu est uniquement en mandarin. Une traduction amateur russe est en projet.
Le remake d'Halo est sorti et comme souvent, la version PC de permet de jouer en écran partagé alors que la version console le peut. Et comme souvent, un mod répare les choses. Ce dernier vient de sortir et son créateur explique que c'était super simple. Apparemment les développeurs n'ont pas désactivé la fonctionnalité sur PC. Ils ont juste caché le bouton de l'interface qui l'active. Après on les comprend : ça ne doit pas être la super ambiance en ce moment dans les studios MS.
Le portage d'un jeu N64 de la semaine est Diddy Kong Racing mais à la place d'en faire une appli PC, son créateur en a fait une appli webGPU. Ca se teste donc directement dans son navigateur. Bien entendu il faut la ROM originale. C'est assez dingue car en plus du fait que ce soit du web, ça supporte les écrans larges et ça tourne à 60 FPS (l'original ramait pas mal). A terme il y aura une version PC et le code source sera bientôt publié.
Il était plus ou moins possible de jouer à BioShock en VR depuis quelques mois grâce à un mod pour Half-Life: Alyx qui recréer BioShock dans le jeu de Valve. Mais il y a désornais un vrai mod VR pour BioShock Remastered et c'est la totale : mouvements en six degrés de liberté, gestion des contrôleurs de mouvement (les plasmids dans une main et les armes dans l'autre)... C'est un mod PCVR pensé pour le Meta Quest 3 et la version Steam du jeu. A noter qu'un autre mod PCVR est sorti il y a quelques semaines !
Du côté d'Half-Life 1, une version libre existe déjà et s'appelle FreeHL ou Rad-Therapy. Elle permet de jouer en multi comme en solo mais semble à l'abandon. Mais un deuxième projet appelé Libre-Life vient de sortir en téléchargement. C'est une 0.1 mais c'est déjà bien parti. Dans les deux cas, ces versions libres sont fondés sur Quake.
Restons dans le monde de Valve avec la Steam Machine. La bécane commence à arriver chez les gens et les possibilités de customisations semblent rigolotes. Et ça va pouvoir aller loin : Valve a publié le ficher CAD de l'extérieur de la bécane. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre propre façade voir votre propre boitier. Par exemple on pourrait une boitier avec une poignée en haut. Ca en ferait un sacré cube de jeu.
Continuons avec un mod pour Stardew Valley dont on ne parle pas souvent. Ca s'appelle Farmers Store et ça transforme le jeu en un simulateur de boutiques ou de restaurants (il est question de 15 types de business). On doit gérer les stocks, s'occuper du marketing, et tout micro-gérer à la Overcooked. Le résultat a l'air assez fou et devrait ajouter quelques dizaines d'heure au compteur. Par contre pour l'instant une bonne partie du jeu est uniquement en mandarin. Une traduction amateur russe est en projet.
Le remake d'Halo est sorti et comme souvent, la version PC de permet de jouer en écran partagé alors que la version console le peut. Et comme souvent, un mod répare les choses. Ce dernier vient de sortir et son créateur explique que c'était super simple. Apparemment les développeurs n'ont pas désactivé la fonctionnalité sur PC. Ils ont juste caché le bouton de l'interface qui l'active. Après on les comprend : ça ne doit pas être la super ambiance en ce moment dans les studios MS.
Le portage d'un jeu N64 de la semaine est Diddy Kong Racing mais à la place d'en faire une appli PC, son créateur en a fait une appli webGPU. Ca se teste donc directement dans son navigateur. Bien entendu il faut la ROM originale. C'est assez dingue car en plus du fait que ce soit du web, ça supporte les écrans larges et ça tourne à 60 FPS (l'original ramait pas mal). A terme il y aura une version PC et le code source sera bientôt publié.
Il était plus ou moins possible de jouer à BioShock en VR depuis quelques mois grâce à un mod pour Half-Life: Alyx qui recréer BioShock dans le jeu de Valve. Mais il y a désornais un vrai mod VR pour BioShock Remastered et c'est la totale : mouvements en six degrés de liberté, gestion des contrôleurs de mouvement (les plasmids dans une main et les armes dans l'autre)... C'est un mod PCVR pensé pour le Meta Quest 3 et la version Steam du jeu. A noter qu'un autre mod PCVR est sorti il y a quelques semaines !