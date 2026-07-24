ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
On est vendredi et vous savez ce que ça veut dire ? C'est le week-end ! Voici donc quelques idées de mods à tester et commençons en parlant de Gears of War 2. Sorti en 2008 sur Xbox 360, le jeu d'Epic Games n'avait jamais connu de version PC jusqu'à aujourd'hui. Un développeur appelé Helios a uploadé sur moddb un portage PC fait par ses soins. L'installeur ne contient pas les fichiers du jeu mais permet de les télécharger ce qui ne doit probablement pas être très légal.
J'ai testé par moi-même et c'est assez dingue pour une première version. Tout y est : la campagne solo, le multi via Steam, le support des écrans 21:9,... Il s'agit bien d'un portage natif et pas d'une version émulée donc ça devrait tourner sur à peu près n'importe quelle bécane. Graphiquement ça accuse un peu son âge avec ses textures gris-marrons mais ça reste un des meilleurs opus de la série.
A-t-on vraiment besoin d'un émulateur PS5 ? La réponse est non. Même si Sony semble ne pas en avoir grand chose à faire de la conservation de son patrimoine, l'immense majorité des jeux PS5 existe sur PC. De tête, il doit y avoir une dizaine de jeux qui restent exclusifs à la console de Sony dont Astro Bot, le remake de Demon's Souls, Ghost Of Yotei, Spider-Man 2 et Saros. Mais certains développeurs aiment le défi et bossent donc sur un émulateur PS5 appelé SharpEmu car il est codé en C#. Il ne fait rien tourner du tout ou presque mais la toute première version est sortie la semaine dernière. Le plus fou est qu'il y a un deuxième émulateur PS5 en préparation appelé KytyPS5 fondé sur un projet abandonné il y a quelques années. Là encore ça ne fait pas tourner grand chose et il faudra des années avant d'arriver à un résultat intéressant.
Le Steam Controller est une excellente manette mais elle a deux talons d'Achille :
J'ai testé par moi-même et c'est assez dingue pour une première version. Tout y est : la campagne solo, le multi via Steam, le support des écrans 21:9,... Il s'agit bien d'un portage natif et pas d'une version émulée donc ça devrait tourner sur à peu près n'importe quelle bécane. Graphiquement ça accuse un peu son âge avec ses textures gris-marrons mais ça reste un des meilleurs opus de la série.
A-t-on vraiment besoin d'un émulateur PS5 ? La réponse est non. Même si Sony semble ne pas en avoir grand chose à faire de la conservation de son patrimoine, l'immense majorité des jeux PS5 existe sur PC. De tête, il doit y avoir une dizaine de jeux qui restent exclusifs à la console de Sony dont Astro Bot, le remake de Demon's Souls, Ghost Of Yotei, Spider-Man 2 et Saros. Mais certains développeurs aiment le défi et bossent donc sur un émulateur PS5 appelé SharpEmu car il est codé en C#. Il ne fait rien tourner du tout ou presque mais la toute première version est sortie la semaine dernière. Le plus fou est qu'il y a un deuxième émulateur PS5 en préparation appelé KytyPS5 fondé sur un projet abandonné il y a quelques années. Là encore ça ne fait pas tourner grand chose et il faudra des années avant d'arriver à un résultat intéressant.
Le Steam Controller est une excellente manette mais elle a deux talons d'Achille :
- Steam est quasi-obligatoire pour l'utiliser
- le puck qui permet de connecter la manette sans fil et avec peu de latence n'est pas vendu séparemment. Donc si vous le paumez ou le cassez, vous devez utiliser le Bluetooth ou un câble USB