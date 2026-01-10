ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Vous reprendrez bien une part de Quake ? Ca tombe bien il y a quelques temps s'est tenu la Quake Brutalist Jam 3. Le thème est clair : créer des niveaux brutalistes pour Quake. Le nom brutaliste ne vient pas du fait que l'architecture est brutal mais car le béton est laissé "nu" ou brut. Sans peinture ni déco. Les moddeurs s'en sont donnés à coeur joie et le résultat est une complilation de 77 cartes que vous pouvez télécharger sous forme de mod pour Quake ou en tant que jeu standalone. En plus des nouvelles cartes, il y a des nouvelles armes, des nouveaux ennemis et des nouvelles textures. Et c'est tout gratuit. Que demande le peuple ?
Si vous êtes toujours en manque de Metroid après Metroid Prime 4, on a la solution. Super Metroid: X-Fusion est un remake de Metroid Fusion sous forme de hack pour la ROM de Super Metroid. Bien plus qu'un simple portage, c'est une réinvention complète du jeu Game Boy Advance. Attention par contre : c'est recommandé aux joueurs expérimentés car la difficulté n'y va pas de main morte.
Les mods pour les jeux Total War sont souvent très impressionnants et The Dawnless Days ne déroge pas à la règle. Il s'agit d'une total conversion pour Total War: ATTILA fondée sur Le Seigneur Des Anneaux. Au menu : une nouvelle carte, plein de nouvelles unités, neuf factions jouables et une nouvelle campagne fondé sur les êvènements de la trilogie de Tolkien. Jouez, pauvres fous !
Modder un jeu est rarement facile mais les choses sont encore plus compliqués quand le créateur du jeu, au hasard Bethesda, met le jeu à jour et pète un bon paquet de mods au passage. Valve a décidé de créer sur un outil permettant de limiter le casse. Si les développeurs de jeux choisissent de l'activer, il permet aux moddeurs de versionner leurs mods Workshop et de choisir quelles versions du jeu sont compatibles avec une version du mod. Il permet ensuite aux joueurs de savoir quelle version du jeu télécharger pour un mod donné.
