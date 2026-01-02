ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Commençons l'année avec quelques mods aussi inutiles que géniaux. De nos jours, rares sont les gens qui utilisent des économiseurs d'écran. Ces petites animations étaient populaires à l'ère des tube cathodiques mais depuis les LCD/OLED, on préfère mettre l'écran en veille. Mais et si je vous disais que quelqu'un a collé Doom dans un économiseur d'écran ? Zayno a réussi a intégrer l'épisode 1 du jeu mythique d'id dans un .scr installable sur Windows. Ca se téléchargeable ici. Le jeu joue tout seul car un appui clavier annulerait le tout. Il y a même le son histoire de pourrir la vie de vos collègues.
Les jeux rétro étaient pensés pour les tubes cathodiques mais ces derniers sont difficiles à trouver, lourds et encombrant. Heureusement, des développeurs ingénieux ont créé des shaders qui simulent le rendu d'un tube cathodique et le résultat est souvent probant mais il manquait un truc : simuler le balayage. Sur un LCD/OLED, tous les pixels d'une image sont affichés en même temps mais sur un CRT, ils sont affichés les uns après les autres via un balayage effectué ligne par ligne de haut en bas.
Il y a un an, Blur Busters a présenté un shader permettant de simuler ce balayage et le tout vient d'être implémenté sous forme d'un logiciel appelé ShaderBeam et développé par les créateurs de ShaderGlass qui simule les scanlines. La liste des prérequis est assez dingue. Pour commencer, il vous faut un moniteur avec une fréquence de raffraichissement élevé. Le 240 Hz est recommandé. Un second GPU est aussi recommandé pour faire les calculs mais le shader n'est pas gourmand donc vous pouvez utiliser le GPU intégré de votre CPU Intel. Il faut aussi désactiver plein de choses comme le VRR et le HDR.
Il n'y a plus qu'à implémenter un bouton pour simuler le degauss et ajouter du son pour "entendre" la mise en marche et l'arrêt.
