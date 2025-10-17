Les vendredis à la mod

ACTU
On ne parle pas souvent des mods pour The Witcher 3 mais celui-ci est assez dingue. Intitulé Wild Monster Hunt DLC, son but est de transposer les mécaniques de Monster Hunter dans l'univers de The Witcher. Oubliez Ciri, Yennefer, Novigrad... Vous êtes ici pour un but unique : buter du monstre et ce dans une toute nouvelle carte qui fait la taille de Toussaint (de l'extension Blood & Wine). Il est aussi question d'améliorer son camp de base, son équipement, de chopper des contrats... avant de partir à l'aventure de préférence bien préparé sous peine de lutter. Il faut recommencer une nouvelle partie pour utiliser ce mod. Le tout se télécharge chez Nexus Mods.
En attendant Deus Ex Remastered, il existe une alternative gratuite appelée Deus Ex: Revision. Elle existe depuis 10 ans mais vient récemment de recevoir une grosse mise à jour et est désormais disponible sur Steam. Au programme : des niveaux repensés, des nouveaux modèles 3D, des nouvelles textures, un rendu DX9 et des nouvelles façons de jouer. Comme le veut la tradition, j'ai donc réinstallé le jeu mais cette fois sur Steam Deck et ça fonctionne bien. Le jeu n'est clairement pas pensé pour le pad par contre. N'oubliez pas d'installer la version GOTY de Deus Ex en plus du mod sous peine de plantage.
Super Mario Bros. a fêté ses 40 ans en septembre et Nintendo a mis les petits plats dans les grands en annonçant ... des portages hors de prix de Super Mario Galaxy 1 & 2. Heureusement que les fans sont là pour rattraper le coup et l'un d'entre eux vient de sortir Super Mario Bros. Remastered. Il a tout simplement redéveloppé le jeu avec Godot 4.5. Au final ça donne une version modernisé du classique qui tourne en 16:9 et qui permet de changer les graphismes, les sons et même de créer ses niveaux tout en restant fidèle à l'original. Il faut la ROM NES du jeu de base mais pour le reste ça se télécharge gratuitement chez GitHub. Il y a même une version Linux.
On peut modder toutes sortes de choses mais je crois que c'est la première fois qu'on va parler dans cette rubrique d'un mod du BIOS ou plutôt de son remplacement moderne, l'UEFI. L'UEFI est le premier programme qui se lance quand vous allumez votre ordinateur. Puis l'UEFI va lancer une application EFI de votre choix. Par défaut il s'agit du Boot Manager de Windows (ou de GRUB pour Linux) mais si vous martelez la touche F2 ou DEL, vous pouvez lancer l'appli qui sert à modifier les paramètres systèmes (vitesses CPU/RAM, ordre du boot, paramètres PCIe...) ce qu'on appelle grossièrement de nos jours "le BIOS". Cette appli possède une interface graphique et gère la souris et le clavier donc il doit bien être possible de faire quelque chose de plus sexy.
C'est le défi assez dingue que s'est lancé Inkbox : faire un jeu EFI. Dingue car à ce stage, il n'y a pas d'OS. Il n'y a pas d'API. Il n'y a pas de pilotes. Il n'y a pas beaucoup de doc. On parle directement au CPU en Assembleur. Il n'y a pas d'ordonnanceur, la partie vitale de l'OS qui donne du temps CPU à un processus. Il faut lire l'horloge la machine pour savoir quand exécuter les choses tout en maintenant la même cadence quel que soit le CPU. Non seulement Inkbox y est arrivé mais en plus il a publié tout le code Assembleur sur son GitHub. David Braben serait fier. Au passage, on recommande cette excellente vidéo du 8-Bit Guy pour comprendre la différence entre Assembleur et langage machine.
