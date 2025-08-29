ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Regadez bien la vignette de cette news. Zoomez si possible. A première vue c'est Portal 2. Mais en fait non. C'est une total conversion pour la version Java de Minecraft qui est toujours maintenue. Des fous furieux ont passé 5 ans pour créer Portal: Java Edition, une fidèle recréation du jeu de Valve dans celui de Mojang. Ca inclut toutes les mécaniques (portails, gels, ponts...), 50 niveaux et même un éditeur de niveaux pour créer les votres ! Bien entendu, le tout est gratuit mais n'hésitez pas à donner une piécette si vous appréciez le travail.
Restons dans les mods hors du commun avec un mode multi pour Marvel's Spider-Man Remastered. Vous avez bien lu. Un mode multi pour un jeu solo qui n'a aucun SDK et qui utilise un moteur maison sans la moindre documentation officielle. Ce n'est pas une première (Multi Theft Auto, Elden Ring...) mais à chaque fois je suis sur le cul. C'est développé depuis un an principalement par hbgda et la première béta est accessible via son Patreon. Elle permet à 16 joueurs de parcourir ensemble New York et de faire les activités annexes comme les défis de Taskmaster. La quête principale et les quêtes secondaires ne sont pas encore supportées mais le résultat est assez dingue. Et une version pour Marvel's Spider-Man 2 est déjà en préparation !
Fallout: Bakersfield a fait forte impression il y a un mois. Du coup ses créateurs ont créé une version longue de la bande-annonce. Voici donc six minutes de gameplay de la TC.
Vous connaissez le film Yesterday ? Un chanteur raté se réveille dans un univers parallèle où personne ne connait les Beatles. Du coup il se met à ré-enregistrer les chansons du groupe. C'est pas vraiment le meilleur Danny Boyle. Mais bref. Des moddeurs pour Quake 1 ont organisés une game jam dont le thème était "Et si Quake 1 avait disparu de la surface du globe ?". Ils ont recréé de mémoire tous les niveaux du premier Quake et ont publié le résultat sous forme d'un pack de cartes. Pour Quake 1 forcément. Apparemment le résultat est extrêmement fidèle. N'étant même pas sur que je peux recréer de mémoire le niveau 1-1 du premier Super Mario Bros., je leur fais confiance.
Restons dans les mods hors du commun avec un mode multi pour Marvel's Spider-Man Remastered. Vous avez bien lu. Un mode multi pour un jeu solo qui n'a aucun SDK et qui utilise un moteur maison sans la moindre documentation officielle. Ce n'est pas une première (Multi Theft Auto, Elden Ring...) mais à chaque fois je suis sur le cul. C'est développé depuis un an principalement par hbgda et la première béta est accessible via son Patreon. Elle permet à 16 joueurs de parcourir ensemble New York et de faire les activités annexes comme les défis de Taskmaster. La quête principale et les quêtes secondaires ne sont pas encore supportées mais le résultat est assez dingue. Et une version pour Marvel's Spider-Man 2 est déjà en préparation !
Fallout: Bakersfield a fait forte impression il y a un mois. Du coup ses créateurs ont créé une version longue de la bande-annonce. Voici donc six minutes de gameplay de la TC.
Vous connaissez le film Yesterday ? Un chanteur raté se réveille dans un univers parallèle où personne ne connait les Beatles. Du coup il se met à ré-enregistrer les chansons du groupe. C'est pas vraiment le meilleur Danny Boyle. Mais bref. Des moddeurs pour Quake 1 ont organisés une game jam dont le thème était "Et si Quake 1 avait disparu de la surface du globe ?". Ils ont recréé de mémoire tous les niveaux du premier Quake et ont publié le résultat sous forme d'un pack de cartes. Pour Quake 1 forcément. Apparemment le résultat est extrêmement fidèle. N'étant même pas sur que je peux recréer de mémoire le niveau 1-1 du premier Super Mario Bros., je leur fais confiance.