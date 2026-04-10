ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
[Intro fortement inspirée du segment Meanwhile de Stephen Colbert] Chers lecteurs, comme le savez, Factornews tente souvent d'écrire des articles complexes pour parler de sujets brûlants, un peu comme si on composait des symphonies en plusieurs mouvements sur un piano Steinway & Sons avant de conduire un orchestre philarmonique pour les interpréter. Mais parfois, on a juste envie de créer un beat cheapos sur un Bontempi avant de le jouer sur le haut-parleur mono de son Xiaomi et c'est exactement le but des articles "Les vendredis à la mod".
Metal Gear Solid: VR Missions (appelées Special Missions en Europe) est un add-on au jeu culte de Kojima qui propose une série de missions courtes d'entraînement de plus en plus dures à finir et parfois en temps limité. Mais... et si on développait un vrai mode VR pour MGS ? C'est le pari fou que s'est donné VRified Games et plutôt que de partir de la version PC, il a choisi de modifier un émulateur PS1 afin d'ajouter le support de la VR, avec même du suivi room-scale de la tête. Quand ce sera prêt, le tout sortira d'abord sur PC mais une version Meta Quest est aussi prévue.
La plupart d'entre nous ont découvert le cyberpunk via des VHS de Blade Runner, Strange Days ou Ghost in the Shell, la qualité pourrave du médium renforçant le côté dystopique de ces univers. Si vous êtes nostalgique de cette esthétique, il existe désormais des réglages Reshade pour Cyberpunk 2077 conçus pour faire ressembler le jeu à une cassette étant passée trop de fois dans le magnéto. Le tout s'appelle TapePunk et se télécharge chez Nexus.
Les passages où il faut aider un PNJ un peu neuneu à survivre pendant un ou plusieurs niveaux font partie des moments les plus stressants de l'histoire du jeu vidéo. Rien que de repenser à Emma Emmerich dans MGS 2 fait monter ma tension artérielle. Alors, imaginez maintenant ça multiplié par dix. C'est l'idée derrière Half-Life: Lemmings (aussi appelé Half-Life: But You Can Rescue Every Scientist), un mod pour Half-Life: Source où il faut secourir tous les PNJ qu'on rencontre dans chaque niveau. La première version vient de sortir et comprend environ la moitié du jeu pendant laquelle on va tenter d'aider 45 PNJ au total. Mon cardiologue pense que je ne devrais pas essayer.
Il y a presque quatre ans, on vous parlait du portage PC du premier Jak & Daxter. Depuis, le projet OpenGOAL a pris une ampleur considérable. Il y a désormais un installateur pour faciliter le tout et il tourne sur Windows, Linux et macOS (Intel et Apple Silicon). Il y a même un plugin pour Decky Loader, le système de plugins non-officiel pour le Steam Deck. Mais surtout, OpenGOAL ne supporte pas uniquement le premier Jak & Daxter, mais aussi Jak 2 et, depuis le 1er avril, Jak 3 !
Pendant ce temps, la décompilation des Zelda continue avec cette fois celle de Twilight Princess. Il faut croire que la période jaune-marron de Zelda a ses fans. Forcément, un portage PC est en préparation. Il s'appelle Twilight Princess: Courage Reborn et est déjà très avancé. Il supporte les 60 FPS, les écrans larges et il y a déjà des versions Mac et Linux en plus de la mouture Windows. Il y a même déjà un mod permettant de jouer Linkle, la version femme de Link.
Black Desert Online est devenu célèbre en partie grâce à son éditeur de personnage super poussé. Du coup, les joueurs sont un peu déçus par la faiblesse de celui de Crimson Desert du même développeur. Le plus surprenant est de ne même pas pouvoir choisir un avatar féminin. Heureusement, les moddeurs viennent de réparer cette erreur. Ça nécessite de débloquer le barbier mais ensuite à vous les joies de la "diversité".
Metal Gear Solid: VR Missions (appelées Special Missions en Europe) est un add-on au jeu culte de Kojima qui propose une série de missions courtes d'entraînement de plus en plus dures à finir et parfois en temps limité. Mais... et si on développait un vrai mode VR pour MGS ? C'est le pari fou que s'est donné VRified Games et plutôt que de partir de la version PC, il a choisi de modifier un émulateur PS1 afin d'ajouter le support de la VR, avec même du suivi room-scale de la tête. Quand ce sera prêt, le tout sortira d'abord sur PC mais une version Meta Quest est aussi prévue.
La plupart d'entre nous ont découvert le cyberpunk via des VHS de Blade Runner, Strange Days ou Ghost in the Shell, la qualité pourrave du médium renforçant le côté dystopique de ces univers. Si vous êtes nostalgique de cette esthétique, il existe désormais des réglages Reshade pour Cyberpunk 2077 conçus pour faire ressembler le jeu à une cassette étant passée trop de fois dans le magnéto. Le tout s'appelle TapePunk et se télécharge chez Nexus.
Les passages où il faut aider un PNJ un peu neuneu à survivre pendant un ou plusieurs niveaux font partie des moments les plus stressants de l'histoire du jeu vidéo. Rien que de repenser à Emma Emmerich dans MGS 2 fait monter ma tension artérielle. Alors, imaginez maintenant ça multiplié par dix. C'est l'idée derrière Half-Life: Lemmings (aussi appelé Half-Life: But You Can Rescue Every Scientist), un mod pour Half-Life: Source où il faut secourir tous les PNJ qu'on rencontre dans chaque niveau. La première version vient de sortir et comprend environ la moitié du jeu pendant laquelle on va tenter d'aider 45 PNJ au total. Mon cardiologue pense que je ne devrais pas essayer.
Il y a presque quatre ans, on vous parlait du portage PC du premier Jak & Daxter. Depuis, le projet OpenGOAL a pris une ampleur considérable. Il y a désormais un installateur pour faciliter le tout et il tourne sur Windows, Linux et macOS (Intel et Apple Silicon). Il y a même un plugin pour Decky Loader, le système de plugins non-officiel pour le Steam Deck. Mais surtout, OpenGOAL ne supporte pas uniquement le premier Jak & Daxter, mais aussi Jak 2 et, depuis le 1er avril, Jak 3 !
Pendant ce temps, la décompilation des Zelda continue avec cette fois celle de Twilight Princess. Il faut croire que la période jaune-marron de Zelda a ses fans. Forcément, un portage PC est en préparation. Il s'appelle Twilight Princess: Courage Reborn et est déjà très avancé. Il supporte les 60 FPS, les écrans larges et il y a déjà des versions Mac et Linux en plus de la mouture Windows. Il y a même déjà un mod permettant de jouer Linkle, la version femme de Link.
Black Desert Online est devenu célèbre en partie grâce à son éditeur de personnage super poussé. Du coup, les joueurs sont un peu déçus par la faiblesse de celui de Crimson Desert du même développeur. Le plus surprenant est de ne même pas pouvoir choisir un avatar féminin. Heureusement, les moddeurs viennent de réparer cette erreur. Ça nécessite de débloquer le barbier mais ensuite à vous les joies de la "diversité".