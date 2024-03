Les vendredis à la mod

Les joueurs sont souvent nostalgiques ce qui les pousse à rejouer sans cesse aux gloires passées mais on ignorait que certains joueurs étaient nostalgiques des caméras fixes et des contrôles "tourelle de tir" des anciens Resident Evil. Il faut croire que c'est le cas vu qu'un moddeur a sortir un mod "Classic" pour Resident Evil 2 Remake qui recrée les 1700 caméras fixes du jeu originel ainsi que la lourdeur des contrôles. Le mod ajoute aussi de l'auto-ciblage histoire de compenser la perte de précision. Voici le résultat en action si vous n'avez pas la patience de tester vous-même.Avant Destiny, il y avait Halo. Et avant Halo il y avait Marathon. Le premier FPS de Bungie était très impressionnant pour l'époque et disposait d'un moteur 3D qui n'avait rien à envier à Doom. Le seul problème est qu'il est sorti uniquement sur Mac. Mais en 1999 Bungie a publié le code source de Marathon 2 ce qui a permis à une équipe de créer Aleph One , un moteur open source permettant de jouer aux trois Marathon sur d'autres plateformes. En 2005, Bungie a mêne rendu gratuit les assets des jeux donc ils ont pu être distribué avec Aleph One. Aleph One propose même du multi à 8 en co-op ou versus. Toujours avec la bénédiction de Bungie et grâce à Aleph One, le premier Marathon va prochainement arriver sur Steam