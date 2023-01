Les vendredis à la mod

Grâce au merveilleux monde que nous prépare La Droiteon va travailler jusqu'à notre mort. Mais on le fera avec le sourire grâce aux mods préparés par une poignée d'individus. Evacuation est un nouveau mod pour Half-Life 2 qui vient de sortir sur Steam . Il vous met dans la peau d'un soldat de la résistance qui se retrouve dans les bois après le crash de son hélicoptère. Les avis sont plutôt positifs même si ça se finit en moins de 2H.Comme beaucoup de jeux Valve, Left 4 Dead a commencé sous forme de mod et particulièrement un mod pour Counter-Strike Condition Zero appelé Terror Strike développé par Turtle Rock . Le mod a ensuite été porté pour Counter-Strike Source et s'est retrouvé récemment dans la nature . Ce n'est pas forcément le mod le plus fun au monde c'est intéressant de comprendre d'où est venu le futur hit de Valve.Il y a plus d'un an sortait The Legend Of Doom , une TC pour GZDoom qui est recréation du tout premier Zelda en 3D. Le projet est déjà super impressionnant en soit mais il le devient encore plus en VR via QuestZDoom, GZDoom pour Meta Quest. Doom et son moteur fêteront leurs 30 ans en décembre et ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot.