Le Duke Nukem Forever de 2001 refait surface

Duke Nukem Forever fait partie de ces rares jeux dont l'histoire du développement est plus intéressante que le produit fini. Revenons donc dans le temps en juin 2001. Factornews n'existe pas encore et l'E3 bat son plein. DNF a été annoncé 4 ans plus tôt et histoire de rassurer les fans, 3D Realms sort une bande-annonce devenue mythique montrant 2min30 de gameplay d'un jeu qui semblait fort avancé.Par on ne sait quel miracle, x0r, un habitué de 4chan , a réussi à mettre la main sur le fameux build de l'E3 2001 et a posté quelques vidéos et captures du résultat en action. x0r a promis de publier le build en question en juin. George Broussard a confirmé son authenticité . Ne vous attendez pas à un jeu fini mais plus à un gloubi-boulga de niveaux peuplé ou non d'ennemis.La license Duke Nukem est actuellement entre les mains de Gearbox Software qui ne compte rien en faire, Randy Pitchford étant trop occupé à dépenser les sous gagnés lors de la vente du studio à Embracer.