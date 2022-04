Les vendredis à la mod

Et oui, on est déjà vendredi ! Le prix de la vie augmente mais heureusement on peut toujours s'amuser gratuitement grâce aux mods. Cela fait plusieurs fois qu'on vous parle de Kaze Emanuar , probablement le créateur de mods pour Super Mario 64 le plus talentueux. Dans sa nouvelle vidéo , il explique comment il a grosso modo réécrit le code du jeu pour optimiser à fond les performances. Là où le jeu de base a du mal à maintenir les 30 FPS et tombe parfois à 20, la version de Kaze (qui n'est pas encore sortie) tape les 40 voir les 60 FPS. Cela permettra à terme d'inclure du co-op à deux en écran partagé, chose que voulait faire Nintendo à l'origine.A l'époque, les développeurs de Nintendo ont du faire face à plusieurs problèmes. C'était la première fois qu'ils codaient en C (l'assembleur était utilisé pour les jeux NES et SNES), le SDK de la N64 était encore jeune et les développeurs étaient pressés par le temps vu que SM64 se devait d'être LE jeu de lancement. Il est sorti tellement à la va-vite que c'est une version debug qui s'est retrouvée sur les cartouches. 26 ans plus tard, Kaze dispose de temps, d'outils d'analyse et de développement plus poussés et de l'aide d'une communauté entière. Cela reste un boulot de titan fait par un passionné qui comprend la programmation bas niveau et le code de SM64 probablement mieux que les ingénieurs actuels de Nintendo.Si Nintendo était malin, ils travailleraient main dans la main avec le bonhomme pour sortir un "Ultra Mario 64" sur Switch comportant la version améliorée de Kaze et regroupant ses mods les plus fous. Mais les connaissant ils vont lui envoyer un bon gros DMCA des familles tout en continuant de vendre des portages de merde à prix exhorbitant.Oublions Nintendo quelques instants pour se concentrer sur un studio qui encourage les mods au lieu de les combattre : Valve. Deux gros mods sont en développement pour leurs jeux. Portal 2: Desolation est une sorte de Portal 2.5 qui devrait proposer une nouvelle campagne pour le jeu culte de Valve. Mais ses développeurs ont voulu aller plus loin et le mod proposera aussi une refonte graphique du moteur avec un nouveau rendu proposant des éclairages en temps réel. Tout était baké dans le jeu de base afin qu'il tourne sur une patate.LEVITATION est quant à lui une nouvelle campagne solo pour Half-Life: Alyx qui proposera 4 à 5H de jeu. Il devrait sortir à la fin de l'année et ce sera une excellente excuse pour réinstaller le jeu.