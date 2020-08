Les vendredis à la mod

Le saviez-vous ? Il y a eu une version arcade de Quake premier du nom. Baptisée Quake Arcade Tournament, elle tournait à l'aide d'un PC standard sous Windows 95 équipé d'un Pentium II 266 MHz. Pour les contrôles, il y avait un trackball et sept boutons. Très peu de bornes ont été produites mais suffisamment pour que la ROM ait été dumpée sous forme d'une image disque au format CHD de MAME.Cette version arcade est désormais jouable grâce aux travail de mills5 qui a fait sauter la protection. L'exécutable et les instructions pour faire tourner le tout sont sur GitHub . Le jeu en lui-même est quasiment le même que la version PC mise à part l'ajout de ce qui semble être des loot boxes. La version arcade comportait même un mode deathmatch permettant à plusieurs bornes connectées en réseau de se mettre sur la tronche.Continuons dans le bizarre avec une version Super NES de ... Sonic. Il ne s'agit pas d'un hack pour une ROM existante mais bel et bien d'un portage du hit de Sega. Son auteur, TiagoSC , a écrit son propre moteur à partir du code désassemblé de la version Megadrive. Le résultat se télécharge ici et tourne sur une vraie SNES si vous avez de quoi flasher une cartouche ou un FXPAK Pro (adaptateur pour cartes SD). Il s'agit pour l'instant d'une démo technique : seul Green Hill Zone Act 3 est dispo et sans le boss. Il n'est pas dit que TiagoSC finisse le boulot mais le résultat est assez dingue. Hawken était un jeu de mechs qui a connu son heure de gloire mais qui a surtout connu un destin fatidique : le 2 Janvier 2018, le jeu a disparu de Steam et les serveurs ont fermé. Depuis, les fans tentent de faire revivre le jeu. Le projet s'appelle Hawakening et permet de jouer au solo ainsi qu'en multi contre des bots. Le procédé est loin d'être simple mais le tout fonctionne. Par contre il vous faut la version Steam. Si vous avez lancé au moins une fois le jeu, elle devrait toujours être dans votre ludothèque et vous pouvez la retélécharger.