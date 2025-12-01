ACTU
Les Nouvelles du Faicteur de fin… 2025
par Buck Rogers, email
Avec un dernier numéro en août 2023, ça fait plus de deux ans que Les Nouvelles du Faicteur n’auront pas montré le bout de leur nez. Pour celles et ceux qui sont arrivés entre-temps, il s’agissait au départ d’une revue de presse grand public, mais on s’est permis de faire des digressions voire un jeu. Je rappelle à nouveau cette fois que l’origine du nom vient de Factornews en vieux François du mémorable test de notre très cher hohun sur The Procession to Calvary. D’ailleurs n’hésitez pas à partager les tests sur Factor ou ailleurs qui vous auront marqué ou fait marrer.
Aujourd’hui, nous allons parler d’un titre d'ingénieur dans le domaine vidéoludique, de géométrie des surfaces, d’une soirée jeu vidéo et tournoi, et d’un renforcement de la coopération entre la France, l’Indonésie et la Thaïlande. Cette semaine, l’actualité était assez riche, n’hésitez surtout pas à me compléter avec vos découvertes dans l’espace commentaire.
L'Isart délivre des diplômes d'ingénieur en jeu vidéoL'Isart Digital vient d’obtenir l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieur, ce qui fait de sa formation l’une des premières habilitée à délivrer un titre d'ingénieur reconnu par l’État dans le secteur du jeu vidéo. Plus précisément, cela concerna son diplôme de game programming, que l’on pourra effectuer dès l’obtention de son baccalauréat. Après ce n’est pas non plus donné, cela commencera par 9 500 euros par an pour la prépa intégrée, et ensuite 9 900 euros par an pour le cycle d’ingénieur. Bon, ça reste quand même largement en dessous de ce qui se pratique ailleurs, notamment aux États-Unis d’Amérique.
Les maths sous toutes les surfacesSi vous aimez les maths, en premier lieu n’hésitez pas à lire le test sur Hotel Infinity de notre très cher ZeP, même si vous ne possédez pas de casque VR tout comme moi. Concernant l’article, ou plutôt l’interview, il concerne aussi bien les artistes que les mathématiciens, ou même les "mathémagiciens". On découvre comment la géométrie des surfaces aide à rendre les jeux plus immersifs lors de l’exposition « Sous la surface, les maths » à La Maison Poincaré à Paris. En fait, elle répond à la problématique de donner l’illusion de la profondeur, depuis l’invention de la perspective en peinture à la Renaissance, jusqu’à la conception graphique pour une animation ou un jeu vidéo.
Soirée Jeux Vidéo et tournoi le 5 décembre à la ville de SaumurBon cela concerne celles et ceux situé(e)s au Pays de la Loire, pas trop loin non plus de la ville de Saumur. C’est une tradition de relayer dans la rubrique, lorsque c’est faisable, les événements vidéoludiques. À la ludothèque de la ville susnommée, une soirée jeux vidéo et un tournoi Super Smash Bros Ultimate se déroulera le vendredi 5 décembre 2025 de 20h à 23h. Il y aura également des jeux sur PlayStation et Xbox, on pourra s’amuser entre autres avec Super Mario Bros. Wonder, Overcooked, FIFA 24, Gang Beasts, Stick Fight, Lovers in a dangerous spacetime et Moving Out. Il y aura même un escape game en réalité augmentée.
Game Connect SEA renforce les coopérationsOn rappelle que l’Indonésie est le premier marché du jeu vidéo en Asie du Sud-Est, avec ses plus de 2,3 milliards de téléchargements de jeux mobiles entre janvier et août 2024. Ils seront rejoints par la Thaïlande, du 30 octobre au 2 novembre 2025, au Parc des expositions de la Porte de Versailles lors de la Paris Games Week. C’est via l’initiative Game Connect SEA que s’opère un rapprochement business to business (B2B) pour une coopération de ces deux contrées avec la France.
