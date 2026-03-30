ACTU
Les Nouvelles du Faicteur – Édition 2026, livrée quand on peut
par Buck Rogers, email
Il fut un temps où Les Nouvelles du Faicteur arrivaient chaque semaine avec la régularité d’un métronome. Bon ça, c’était avant que le Factortime ne reprenne ses droits et en 2026, on ne se fera pas d’illusion en confirmant qu’elle adoptera toujours ce rythme plus… contemplatif. Mais qu’importe la fréquence, au menu de cette rubrique, nous aurons une exposition qui fait dialoguer jeu vidéo et musique, une polémique autour d’un jeu mobile et de ses données, un marché vidéoludique français qui continue de bien se porter, une initiative rétro pour apprendre à coder, et même un parc d’attractions en préparation.
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L’exposition interactive Video Games & Music ouvre ses portes à la PhilharmonieL’exposition Video Games & Music à la Philharmonie de Paris met en lumière l’évolution de la musique de jeu vidéo, depuis les premières sonorités électroniques des années 1970 jusqu’aux compositions orchestrales contemporaines. Conçu comme une expérience immersive et interactive, l’événement propose un parcours inspiré des jeux vidéo, avec de nombreuses installations ludiques et des titres jouables. Nous aurons d’ailleurs environ trente jeux qui seront mis à disposition des visiteurs dans cette exposition, parmi lesquels Guitar Hero, Just Dance et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
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Le (vrai) jeu vidéo Pokemon GO nous a TOUS arnaqué !Enfin plutôt le jeu Pokémon GO vous aurait presque tou(te)s "arnaqué(e)s", parce que je ne l’ai jamais installé de ma vie, moi. Cela vient notamment du fait que certaines informations collectées via l’application (images ou scans de lieux) peuvent être utilisées pour développer des technologies liées à la cartographie ou à l’intelligence artificielle. En effet, le titre repose sur la géolocalisation et la réalité augmentée, même si elles nécessitent une action "volontaire" de la part du joueur, souvent avec une information préalable et parfois des contreparties dans le jeu. Enfin, la question de l’exploitation des données personnelles et de la transparence reste tout de même sujet à débat.
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Jeu vidéo: le marché français en hausse de 2,9 % en 2025 à 5,8 milliards d'euros, selon le Syndicat des éditeursLe marché français du jeu vidéo a atteint 5,8 milliards d’euros en 2025, enregistrant une croissance de 2,9 % par rapport à 2024, selon les données du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). Dans le détail, les consoles restent le principal moteur du marché, devant le mobile et le PC, même si ce dernier segment demeure important. Globalement, ces résultats témoignent de la solidité du secteur, qui continue de bien résister aux conditions économiques et de s’imposer comme l’une des principales industries culturelles en France.
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Rétrogaming : apprendre à coder pour créer son propre jeu vidéo, le pari un peu fou de cet informaticien ornaisDans l’Orne, un informaticien passionné de rétrogaming s’est lancé dans un projet original : transmettre les bases du codage en apprenant à créer son propre jeu vidéo, à la manière des pionniers des années 1980. Son initiative repose sur une approche pédagogique inspirée des débuts du médium, où les contraintes techniques obligeaient à comprendre en profondeur le fonctionnement des machines. En mêlant nostalgie du rétrogaming et apprentissage moderne, l’informaticien cherche à encourager l’autonomie et la créativité, en montrant que chacun peut passer du rôle de joueur à celui de créateur.
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Minecraft : montagnes russes, humour décalé… Un parc d’attractions inspiré du jeu vidéo ouvrira en 2027 en AngleterreUn parc d’attractions inspiré de Minecraft ouvrira en 2027 en Angleterre, au sein du Chessington World of Adventures. Ce projet ambitieux, développé en partenariat avec Mojang et Merlin Entertainments, proposera une immersion dans l’univers de la licence, avec des attractions inédites comme des montagnes russes thématiques, ainsi que des décors inspirés des célèbres biomes et créatures du jeu. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer la franchise, arrivée en 2009 et écoulée à 350 millions d’exemplaires, en dehors du jeu vidéo et en multipliant les expériences physiques et culturelles autour de Minecraft.
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