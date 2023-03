Les NFTs, c'est déjà hier ?

La news est tombée hier : Meta va supprimer 10 000 postes (13% de leur personnel) et va supprimer 5 000 offres d'emploi. Cela fait suite à la suppression de 11 000 postes en novembre. Dans un long message , le PDG de Meta Mark Zuckerberg explique que 2023 sera placé sous le signe de l'efficacité et cela veut dire entre autres encourager les gens à aller au bureau plutôt que de rester chez eux. C'est bien connu : c'est super efficace de perdre 2H par jour dans les transports ou dans sa bagnole.Cela veut aussi dire repenser la hierarchie et dégager un bon paquet de chefs et de sous-chefs dont le seul boulot est de vérifier si les gens en-dessous d'eux font bien leur travail et de les remplacer par des gens qui savent à la fois gérer une équipe mais aussi mettre les mains dans le cambouis. Mais l'efficacité c'est aussi abandonner les projets qui ne servent à rien à commencer par les NFTs. Meta abandonne le support des merdouilles numériques dans Facebook et Instagram. Il n'y a plus que Square Enix qui y croit et on se demande bien pourquoi.On se demande si Meta ne va pas aussi faire des coupes massives dans son métavers, le projet pharaonique de la boîte. Après tout la division Reality Labs qui vend le Quest et qui développe Horizon Worlds a perdu près de 14 milliards de dollars en 2022 . Marky Mark mentionne à peine le métavers dans son message mais précise que le plus gros investissement actual est dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une surprise : suite au succès éclair de ChatGPT, tout le monde veut de l'IA à toutes les sauces sans se demander pourquoi faire, comment gagner de l'argent avec ou quel sera l'impact socio-économique. La routine quoi. Il serait peut-être temps que Meta et le reste de l'industrie réalise que le seul intérêt de la réalité virtuelle est le jeu vidéo. Un des signes qui ne trompe pas a été la fermeture d'AltspaceVR qui était le Horizon Worlds de Microsoft.