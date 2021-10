Les Guardiens sont de sortie

On était assez méfiant de Guardians Of The Galaxy , surtout après Avengers du même éditeur. Mais le jeu d'Eidos Montréal vient de sortir et les journalistes comme les joueurs en disent beaucoup de bien. Ils parlent d'un jeu marrant, beau, avec une bonne histoire et une super BO 80s. Square Enix est allé jusqu'à créer un faux groupe et enregistrer un album entier Gamekult par contre se plaint d'un jeu trop bavar d, mal optimisé, un peu trop classique, avec des dialogues qui tombent parfois à plat et des combats bordéliques( c'est une critique du MCU ?). Bref ne vous attendez pas eu jeu du siècle mais à un bon jeu de fan (l'esprit Guardians est bien respecté). Accessoirement c'est un jeu purement solo sans monde ouvert, DLC et microtransaction ce qui fait un bien fou en 2021. Chez nous c'est billou95 qui se colle au test. Marvel's Guardians Of The Galaxy est sorti aujourd'hui sur Steam, PS4/5, XO, XSeX, Switch et GeForce Now.