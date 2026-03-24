ACTU
Les dieux sont tombés sur la tête
par CBL, email @CBL_Factor
La sortie de Masters Of Albion, le nouveau god game et dernier jeu de Peter Molyneux, est prévue pour le 22 avril. Ce qui était moins prévu, c'est qu'un autre god game sorte quelques jours plus tôt à savoir le 17 avril. Sintopia est le premier jeu des français de Piraknight Games et il est publié par Team17. Comme souvent il est question de gérer un village d'humains un peu idiots, de s'assurer qu'ils survivent et de les aider à combattre.
Mais vous connaissez les humains : si on les laisse 30s tout seuls, ils vont regarder du porno et parier sur Polymarket. Du coup quand ils meurent, ils vont en enfer. Et vous gérez aussi cet enfer. Le jeu se transforme alors en simu à la Theme Hospital dans lequel vous devez aider les âmes en peine à se repentir tout en leur soudoyant du blé au passage. Une fois les âmes nettoyées les gens sont ressucités et le cycle continue. Attention à ne pas laisser les péchés s'accumuler sous peine de générer des démons.
Mais vous connaissez les humains : si on les laisse 30s tout seuls, ils vont regarder du porno et parier sur Polymarket. Du coup quand ils meurent, ils vont en enfer. Et vous gérez aussi cet enfer. Le jeu se transforme alors en simu à la Theme Hospital dans lequel vous devez aider les âmes en peine à se repentir tout en leur soudoyant du blé au passage. Une fois les âmes nettoyées les gens sont ressucités et le cycle continue. Attention à ne pas laisser les péchés s'accumuler sous peine de générer des démons.