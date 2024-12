Les coups d'oeil dans le rétro 2024

Petit point de détail du côté de chez Steam : il semblerait que les statistiques soient un peu "pétées" pour pencher un peu plus dans le positif suivant les profils. Très clairement, je n'ai pas lancé 121 jeux sur Steam. Concrètement, si vous êtes dans un partage familliale, certaines stats sont cumulées, donc il faut faire un tri sélectif. Et mes 70 sessions de Disco Elysium - The Final Cut proviennent probablement des nombreuses mises à jour du jeu tout au long de l'année.

Depuis le début du mois de décembre, nous vous proposons nos petits Fact'Or 2024 . Pas de surprise pour celles et ceux qui nous lisent depuis des années, vous savez que tel et tel rédac' de Factornews joue plutôt sur consoles, ou exclusivement sur PC, ou un peu des deux, etc. Cela permet aussi de mettre des jeux en avant, alors qu'on en a pas trop parlé durant l'année 2024.Evidemment, vous aussi, vous avez joué à tout un tas de jeux ! Et comme à chaque fin d'année, il est possible de voir nos activités, avec plus ou moins de détails, du côté de chez Nintendo Microsoft et Valve . Si jamais vous en avez d'autres sous l'coude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai une màj de cette actu.