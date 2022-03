Les consoles de salon iront aussi au paradis

Sorti fin 2020 sur PC et Switch, l'excellent jeu d'enquête Paradise Killer de Kaizen Game Works , sorte de Phoenix Wright sous LSD en monde ouvert, va enfin arriver sur les grosses consoles, ancienne et nouvelle générations. Cette nouvelle version ne sera pas qu'un bête portage puisqu'en plus d'effets de ray tracing pour la caution next gen, le contenu du jeu en lui-même sera enrichi avec de nouveaux personnages et de nouveaux secrets à dévoiler. La merveilleuse OST qui sent bon le sable chaud aura également droit à quelques nouvelles compositions de Barry "Epoch" Topping, et les amateurs de jeux en éditions physiques pourront même se payer le jeu sur Switch en version boîte . Et pour couronner le tout, les possesseurs de la version actuelle du jeu recevront gratuitement tout ce nouveau contenu à la sortie, prévue le 16 mars.