Les Coeurs du Royaume sur Ordinateur Personnel

Après avoir porté l'intégralité des Final Fantasy sur PC, Square Enix s'est attaqué à son autre série phare : Kingdom Hearts. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind et Kingdom Hearts Melody of Memory arriveront donc en exclusivité sur l'Epic Games Store le 30 Mars Si vous ne comprenez rien à ces noms, on vous explique:Quant à la question "Mais putain c'est quoi Kingdom Hearts ?", il s'agit d'une série d'action-RPGs dont l'univers est un croisement entre les jeux de Square Enix (principalement FF) et Disney/Pixar.