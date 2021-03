Les annonces PS VR (mais pas que) : le gros récap

Doom 3 : VR Edition

Song in the Smoke

Fracked

I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar

Zenith : The Last City

After the Fall

Comme presque oublié au fond d’un placard blindé de câbles, le PlayStation VR est revenu en début de semaine sur le blog de Sony , avec un gros coup de projecteur sur les prochains jeux à venir, histoire de faire patienter les fans qui voudraient peut-être de vraies informations concernant l a suite qui se déroulera sur PS5 . Et parce qu’il semblerait que vous aimez les récap’, en voici un autre !Nouveauté pas si nouvelle, puisque Doom 3 : VR Edition est une réédition de l’épisode sorti en 2004, mais en VR cette fois-ci. Le bonus étant que cette fois-ci, les extensions (à l’époque, on ne disait pas DLC) Resurrection of Evil et The Lost Missions sont de la partie, ce qui augmente la durée de l’aventure martienne à un peu plus de 15 heures de jeu. Pour le reste des rajouts, on notera que certaines textures ont été revues et corrigées, ainsi que l'ajout de shaders et de quelques effets sonores.On rigolera tout de même du communiqué expliquant qu’il sera facile de “faire rapidement volte-face pour surprendre les démons qui se faufilent dans votre dos”, alors que le PS VR ne gère pas le 360°. Dans tous les cas, Doom 3 : VR Edition sortira le 29 mars prochain, pour l’instant uniquement sur le casque de Sony.Attention, petite pépite en devenir si le développement se déroule bien. Le studio 17-BIT prévoit de sortir Song in the Smoke sur PS VR, mais aussi sur les différents casques Oculus (donc probablement sur le store Oculus), au printemps 2021. Il s’agit là du plus gros projet du studio, dirigé par Jake Kazdal. Pour la petite histoire, il a fait ses classes chez Sega en travaillant sur Space Channel 5 et Rez avec Mizuguchi, avant d’aller se perdre chez EA Los Angeles pour bosser sur Boom Blox et un projet Command and Conquer. Ce n’est qu’en 2009 qu’il créé 17-BIT et Song in the Smoke sera donc le troisième jeu du studio, après Skulls of the Shogun et Galak-Z.Et c’est un changement radical de style, puisque Song in the Smoke sera un jeu de survie dans un monde pas franchement futuriste. Si cela a déjà été vu ici et là, l’effet VR pourrait, s’il est bien géré, rendre le tout intéressant. Surtout que l’ambiance générale est assez jolie, avec une participation remarquée de l’immense Katsuya Terada, qui s’est fait un plaisir en proposant des artworks sur le site web du jeu Belle petite exclusivité sur PS VR, Fracked est développé par le studio nDreams, auteur du jeu d'infiltration Phantom: Covert Ops qui est vraiment pas mal du tout. Alors qu’aurons-nous droit avec ce jeu à paraître cet été ? Et bien une sorte de pot-pourri de films d’actions des années 90, mais version 2021 et avec une direction artistique qui colle parfaitement à la résolution d’un PS VR, donc une sorte de style cell shadé. À voir ce que cela donne PS Move en mains, parce que même si la vidéo est chouette, on est quand même devant une sorte de rail shooter.Avec un le petit carton du premier épisode, I Expect You To Die 2 devrait retrouver son public cette année sur PS VR, mais aussi les casques Oculus Quest et tous les autres sur PC. Cette suite reprend donc ce qui fait le charme du premier jeu de 2016, en nous mettant dans la peau d’un agent secret devant trouver des solutions pour sortir vivant de situation un peu délicate.Les expériences multijoueurs en VR sont nombreuses, mais tendent presque toujours à du chat en ligne, du visionnage de vidéos et autres trucs du style. Mais le studio Ramen VR prend un risque assez osé : partir dans un MMO en réalité virtuelle. C’est le pari un peu fou qu’ils ont pris avec Zenith : The Last City , qui devrait sortir cette année sans plus de précision. Honnêtement, je suis très curieux de voir comment tout cela pourrait se dérouler, surtout que l’animation des personnages qui nous accompagnent a l’air un peu flingué. Mais pour le reste, c’est tout de même du tout bon.C’est prévu sur PS VR, mais aussi Oculus Quest et tous les autres casques compatibles avec Steam VR. Reste plus qu’à espérer un cross-platform et des mises à jour régulières.Enfin, le gros morceau. Vertigo Games , le studio derrière Arizona Sunshine, revient avec After the Fall . On sent qu’ils ne veulent pas se craquer, et c’est d’ailleurs pour cela que le jeu a été retardé de quelques mois, et est maintenant attendu cet été 2021 sur PSVR, Oculus Rift et autres casques à destination du PC sans trop parler du store choisi (Steam ? Epic Games ?). Dans tous les cas, After the Fall se veut un peu différent du petit frère, puisqu’il entre comme un bourrin sur le terrain du jeu multijoueur.Jouable jusqu’à 4 avec du cross-platform pour assurer le coup, After the Fall nous propulse au cœur d’un Los Angeles post apo blindé de zombie, mais dans les années 80, avec un hiver sans fin. On est dans le cliché de la série Z et c’est exactement ça qu’on veut. Reste maintenant à avoir un peu de gameplay parce que pour l’instant, c’est assez uniquement de la bande-annonce.