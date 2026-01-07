ACTU
Les annonces Nvidia du CES
par CBL, email @CBL_Factor
Contrairement à ce que vous pouvez souvent lire, le DLSS est loin d'être parfait. Même si ça donne une image nette, certains détails vont disparaitre, les lumières et ombres vont parfois en patir et sur les mouvements rapides vous pouvez voir le fantome des images précédentes. C'est Nvidia qui dit tout cela et ils ont une solution : DLSS 4.5. La nouvelle version de DLSS est sortie aujourd'hui et vous pouvez même déjà forcer son utilisation via une mise à jour de l'appli Nvidia.
Nvidia utilise un nouveau modèle de données et une nouvelle manière de faire les calculs. Le résultat est une image plus nette et plus fidèle au résultat sans DLSS. Il y a cependant un coût. Si vous utilisez une GeForce 20xx ou une GeForce 30xx, attendez-vous à perdre 15 à 25% de perf comparé à DLSS 4. C'est dû au fait que les 20xx et les 30xx ne supportent pas les calculs en FP8 (nombres décimaux codés sur 8 bits) contrairement aux GeForce 40xx et 50xx. En bonus, le multi-frame generation des GeForce 50xx passe de 4x à 6x.
Nvidia a aussi annoncé G-Sync Pulsar, une nouvelle version de sa techno de raffraichissement à taux variable qui permettrait d'éliminer les effets de flou liés au mouvement. Ca permettrait à un moniteur tournant à 360 Hz de vous donner l'impression qu'il tourne à plus de 1000 Hz. Une série d'écrans venant d'Acer, AOC, ASUS et MSI sortiront dans les prochains jours et supporteront cette techno.
On ne parle pas souvent d'RTX Remix, l'outil d'Nvidia permettant de moderniser et améliorer les graphismes des jeux, mais de plus en plus de mods sont créés avec. RTX Remix a été mis à jour et s'appelle désormais RTX Remox Logic. L'outil peut maintenant détecter ce qu'il se passe dans le jeu et on peut créer des petits scripts pour modifier les graphismes en conséquence. Ca permet de créer des petits mods dans ce genre :
C'est quand même fou : pendant longtemps, le rendu des jeux était fondé sur toute une série d'algorithmes super efficaces qui créaient l'illusion d'afficher des choses magnifiques. Mais depuis l'avènement des cartes RTX, on utilise des algorithmes de bourrin (le ray tracing) qui ont du mal à tourner sur les cartes les plus chères donc on les accompagne d'algorithmes encore plus bourrin (l'IA) histoire d'alléger la charge. Avant l'ère 20xx, on avait atteint un stade où tous les calculs de shaders étaient unifiés permettant d'utiliser 100% de son GPU quel que soit le jeu. De nos jours, si un jeu n'utilise pas le DLSS ou le ray tracing matériel, les coeurs Tensor/RT sont au repos.
Les choses ne vont pas s'arranger. Selon le PDG d'Nvidia, l'avenir c'est du rendu c'est l'IA à savoir une version extrême du DLSS dans lequel l'IA ferait partie intégrante du rendu. Il ne serait plus question de simplement générer des pixels, des rayons et des images à la volée pour faciliter le rendu mais de totalement transformer le rendu à la volée, bien au delà de ce qu'on peut faire avec des shaders. Mais vu la politique d'Nvidia à l'heure actuelle, le tout va nécessiter des cartes graphiques encore plus chères et va reposer sur des technos propriétaires car il faut bien continuer à faire tourner la machine.
