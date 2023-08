Lenovo réseaux / Lenovo soleils

Le Steam Deck se porte bien, merci pour lui. La console portable de Valve n'a toujours pas quitté le top 5 de Steam et devrait passer le cap des 3 millions d'exemplaires vendus cette année. Mais sa concurrente principale, la Asus ROG Ally, se porte bien aussi. Sur le site de BestBuy, elle va bientôt atteindre les 3000 avis. Les estimations parlent de 500 000 exemplaires vendus. Ca peut semble peu mais c'est pourtant un volume largement supérieur aux PC portables Asus.Du coup on n'est pas surpris d'appredre que Lenovo veuille aussi se lancer dans l'aventure. Selon Windows Central , le constructeur bosserait sur une console portable appelée la Legion Go. Elle disposerait d'un écran de 8" et d'une puce AMD 7040U comportant des coeurs Zen 4 pour le CPU et RDNA 3 pour le GPU comme la ROG Ally. Au départ, Lenovo bossait sur une console portable à base d'Android dédié au streaming appelée Legion Play mais elle a été abandonnée ce qui est probablement une bonne idée au vu du bide de la Logitech G Cloud.GPD, les précurseurs en la matière, bossent aussi sur une nouvelle portable appelée la GPD Win Mini . Elle reprendrait le même format mini-laptop que la GPD Win 2 et utiliserait aussi une puce AMD 7040U . Par "Mini" comprenez qu'elle fait la même taille que l'écran du Steam Deck. On pourra l'insérer dans un socle comprenant des poignées pour faciliter la prise en main en jeu.Je profite de cette news pour partager une expérience. J'ai pris Ghost Trick sur Steam pour y jouer dans l'avion sur le Deck sans trop regarder si c'était compatible ou non. Non seulement c'est le cas mais on peut même utiliser l'écran tactile sans problème (le jeu pense que c'est une souris) et sans rien avoir à configurer. Jeu DS oblige, il tourne à merveille sur le Deck et semble presque conçu pour en plus d'être un excellent jeu ( lisez le test de Billou ! ). Pareil pour Stacking ou Patrick's Parabox. Et pour ceux qui sont intéressé par Street Fighter 6, le jeu tourne à 60 FPS en détails bas sur la bécane de Valve. Diablo 4 tourne aussi à merveille mais lancer le jeu demande pas mal de bidouille.