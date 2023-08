La Legion Go, la console portable de Lenovo, est censée être annoncée le 1er septembre au salon IFA de Berlin mais l'intégralité des détails vient de se retrouver dans la nature. D'habitude on met ce genre de news au conditionnel mais vu que la source est le document presse officiel de neuf pages tombées dans les mains de Windows Report , on va rester à l'indicatif.La Legion Go sera donc un gros bébé équipé d'un écran tactile de 8,8" qui pèsera 854g et qui mesurera 299mm x 131mm x 41mm. C'est assez similaire au Steam Deck (298mm x 117mm x 49mm) mais en bien plus lourd, le Steam Deck ne pesant "que" 669g. Il faut dire que la Legion Go dispose de manettes détachables à la Switch ayant chacune une batterie de 900 mAh. L'écran affiche du 2560 x 1600 en raffraichissement variable montant jusqu'à 144 Hz et tapant les 500 nits en luminosité.Oui, c'est débile d'afficher autant de pixels sur un écran aussi petit mais au moins c'est exactement le quadruple de la résolution du Steam Deck (1280 x 800) donc les joueurs pourront choisir cette résolution et le scaler ne devrait pas avoir trop de problème à afficher une image nette. La Legion Go aurait la même puce que la ROG Ally à savoir la AMD Z1 Extreme épaulé par 16 Go de LPDDR5 tournant à 7500Mhz. Pour le stockage, on pourra choisir selon la version entre 256 Go, 512 Go et 1 To dans un SSD NVMe PCIe 4.0.Au niveau connectique, c'est la fête : deux ports USB 4.0 permttant tout deux de charger la console (un en haut, un en bas), un port microSD, un port combo microphone/écouteurs, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Les manettes comporteront comme les Joy-Cons des gyros et des vibrations "HD" en espérant qu'elles ne soient pas aussi faibles que celles de Nintendo mais aussi des trackpads et même une molette pour facilier la navigation dans l'OS ou les jeux ne supportant pas le pad. La manette de gauche comprendra un trackpad. Pour la batterie il est question de 49,2 WHr donc n'espérez pas un miracle niveau autonomie. La Legion Go sortira en octobre à 799 euros probablement pour la version 256 Go soit donc 250 euros de plus que le Steam Deck. On attendra de voir ce que vaut la partie logicielle mais sur les PC portables Lenovo Legion, c'est plutôt correct et relativement léger.En complément, Lenovo vendra aussi des lunettes de réalité augmentée les Legion Glasses et par "réalité augmentée", comprenez "un écran virtuel flotte devant vous". L'affichage sera fourni par des écrans micro-LED affichant du 1920x1080 par oeil et les lunettes comporteront des hauts-parleurs. Le tout se connectera en USB-C à votre Legion Go ou à n'importe quoi d'autre compatible : laptops, smartphones Android, Steam Deck et peut-être-être même le futur iPhone vu qu'il semble avoir un port USB-C. Tiens j'en profite pour dire : n'achetez pas de téléphones Google Pixels.On ne peut pas connecter ces derniers à un moniteur ou une TV via un adaptateur USB-C -> HDMI. C'est purement un bloquage logiciel pour vendre des machins inutiles type Chromecast. Je suis assez énervé de mettre fait avoir donc je tenais à prevenir les copains. Les Legion Glasses seront vendues 499 euros. Pour avoir porté les Xreal Air, un modèle concurrent, le résultat était super décevant même avec le filtre masquant totalement la lumière. Mais pour regarder du hentai dans l'avion sans être jugé par son voisin de rangée, c'est parfait.