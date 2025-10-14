ACTU
Le VP de la licence Assassin’s Creed claque la porte d'Ubisoft
Officiellement créée et nommée Vantage Studios le 1er octobre 2025, la nouvelle filiale d’Ubisoft et Tencent qui sera responsable des licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six fait déjà parler d’elle, et pas en bien. On sait déjà que cette filiale sera co-gérée par Christophe Derennes, le CEO d'Ubisoft Amérique du Nord et Charlie Guillemot, le fils d’Yves Guillemot, et qu’elle regroupera un peu plus de 2300 personnes provenant des studios Ubisoft de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia.
Dans les rêves les plus fous de la direction d’Ubisoft, tout devrait bien se passer. Sauf qu’il y a déjà un départ, et il est de taille, en la personne de Marc-Alexis Côté.
Pas forcément la personne la plus mise en avant chez Ubisoft, Marc-Alexis Côté a pourtant un peu plus de 20 ans de boîte et occupe actuelement le poste de Vice President Executive Producer de la licence Assassin's Creed depuis presque 4 ans, travaillant sur cet univers depuis 2008. Ce n’est clairement pas un lapin de trois semaines sur le sujet. D’après les premiers retours, il semblerait que la direction d’Ubisoft ait proposé à Marc-Alexis Côté un poste dans la direction de Vantage Studios. Proposition qu’il a poliment refusé, au point de carrément claquer la porte derrière lui.
Pourquoi a-t-il refusé ? On ne le sait pas encore, mais connaissant un peu la maison, ça va fuiter dans les semaines à venir. Peut-être aussi qu’après 20 piges dans la boite, il n’avait pas forcément envie d’avoir le fils Guillemot en responsable hiérarchique. Dans tous les cas, ça commence déjà assez mal.
