ACTU Le TGS 2023 affiche complet CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Like a Dragon: Ishin!, Hi-Fi Rush, Octopath Traveler 2, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI,... 2023 a été une excellente année jusqu'à présent pour le jeu japonais qui fait suite à une excellente année 2022 avec des rouleaux compresseurs comme Elden Ring, Gran Turismo 7 ou Monster Hunter Rise: Sunbreak.



Du coup on n'est pas surpris d'apprendre que le TGS 2023 devrait être une édition record. L'intégralité du Makuhari Messe a été réservé afin d'accueillir 2000 exposants et 200 000 visiteurs. Il y aura même une partie en ligne pour ceux ne pouvant pas faire le déplacement. Le TGS aura lieu du 21 au 24 septembre et comptera Bandai Namco, Capcom, Sony Interactive Entertainment, Sega/Atlus, Xbox, Nintendo, Square Enix et Kojima Productions parmi les exposants.