Le Steam Deck se met au blanc

La période de Noël approche et si jamais vous ne savez pas quoi offrir à votre moitié ou à vous-même, et que vous avez 719 € qui traînent, Valve a prévu le coup : un Steam Deck OLED blanc en édition limitée. Cette version sera proposée dès le 19 novembre à minuit, heure française, et disponible en stock limité attribués proportionnellement à chaque région du monde.Tous les détails des différents pays sont par ici , si jamais vous n'habitez pas en France. Et si ce modèle vous intéresse, sachez tout de même ceci (même si ça paraît logique) : les spécifications techniques de ce modèle de Noël sont identiques à celles du modèle Steam Deck OLED de 1 To ( voir par ici ). À part son prix passant de 679 à 719 €, la couleur de la coque, des boutons, de l'étui et du tissu microfibre, tout le reste est identique.Valve précise aussi que, comme toute édition limitée, ils n'en fabriqueront pas davantage une fois les stocks épuisés. Autant dire que ce modèle passera très rapidement de 719 € à très probablement plus de 1500 balles dans la minute où les stocks seront épuisés.