Le Steam Deck 2 n'est pas pour demain

Le Steam Deck sort bientôt en Australie et à l'occasion, Reviews.org a posé quelques questions à deux de ses créateurs, Lawrence Yang and Yazan AldehayyatOn y apprend qu'il n'y aura pas de nouvelle version du Steam Deck chaque année car ce ne serait pas juste pour les clients actuels. La deuxième vraie génération (le Steam Deck OLED étant juste une variante) attendra un bond technologique à l'instar de ce que font les autres constructeurs de consoles.En attendant, Valve se garde bien de communiquer des chiffres de vente mais l'an dernier on parlait de "plusieurs millions" et la console n'a jamais quitté le top 5 de Steam depuis. Elle est de plus en plus utilisée comme argument de vente pour les jeux PC. C'est probablement même le modèle de "PC" pour joueurs le plus vendu au monde.