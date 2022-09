Sorti en octobre 2008 sur PC, PlayStation 3, et Xbox 360, Dead Space premier du nom redéfinissait les codes du survival horror. Le jeu était très immersif et flippant, pourtant certaines contraintes techniques incontournables pour l'époque en cassait la dynamique, les temps de chargements. Mais ça c'était avant, car avec le remake en chantier, EA Motive nous a garanti qu'à la manière d'un God Of War, le titre d'horreur spatial bénéficierait lui aussi du même type de plan-séquence vidéoludique « C'est maintenant une expérience complètement ininterrompue. ».De plus, il sera dorénavant possible de revenir en arrière, permettant de visiter à notre guise l'USG Ishimura, changeant un peu la philosophie de l'opus originel qui était plus linéaire. Mais pour faire les choses bien, les développeurs ont rencontré les fans hardcore « nous avons entamé des discussions avec certains membres de la communauté qui ont été identifiés par notre équipe comme des fans inconditionnels. Nous les rencontrions toutes les six semaines environ, et nous leur donnions un accès complet à ce que nous faisions. » mais sans oublier que le jeu s'adresse également à un nouveau public « Mais nous avons aussi la chance de donner à ceux qui n'y ont jamais joué l'opportunité d'avoir la version définitive de l'expérience Dead Space, avec un jeu qui se joue, qui ressemble, qui sonne comme un jeu moderne. ».On va bientôt pouvoir s'en apercevoir par nous-mêmes, et mis à part s’il est repoussé, le remake de Dead Space est attendu pour le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.