ACTU
Le poids des touches, le choc de la frappe
par CBL, email @CBL_Factor
En 2022, j'ai acheté mon Keychron K2 avec des switches rouges. Il est parfait. Il devrait durer jusqu'à la la fin des temps. C'est un problème pour Keychron et les autres vendeurs de clavier. Comment faire acheter des nouveaux claviers aux gens qui en ont déjà un ? La solution : provoquer l'envie en sortant des nouveautés tout le temps. Nouveaux types de switches ! Nouvelles couleurs ! Nouveaux modèles ! Editions spéciales ! Ajoutez des boutons ! Ajoutez des écrans ! Comme ça vous pouvez vous la péter quand vous streamez pendant le Steam Typing Fest. Je découvre au passage qu'il y a donc un sous-genre entier de jeux de frappe.
Mais pour vrament se la péter dans ce monde matérialiste, il est important de dépenser des fortunes pour des trucs ridiculement cher comme un clavier à $4000 dont Adam Savage a fait la promo. Pour certains, ce n'est pas le prix qui compte mais le poids. Lourd, c'est bien, lourd c'est plus fiable. S'il marche pas on peut toujours assommer avec. Partant de ce principe Keychron a donc sorti version spéciale de son Q1 dont la base est en cuivre. Le bousin pèse 4 kg et coûte $500. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, Keychrone prépare une version spéciale de son K2 dont la base est en béton armé. Il n'est pas encore question de prix ou de poids mais c'est l'accessoire parfait pour les cartes de la Quake Brutalist Jam 3. Mais passe-t-il au lave-vaisselle ?
Mais pour vrament se la péter dans ce monde matérialiste, il est important de dépenser des fortunes pour des trucs ridiculement cher comme un clavier à $4000 dont Adam Savage a fait la promo. Pour certains, ce n'est pas le prix qui compte mais le poids. Lourd, c'est bien, lourd c'est plus fiable. S'il marche pas on peut toujours assommer avec. Partant de ce principe Keychron a donc sorti version spéciale de son Q1 dont la base est en cuivre. Le bousin pèse 4 kg et coûte $500. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, Keychrone prépare une version spéciale de son K2 dont la base est en béton armé. Il n'est pas encore question de prix ou de poids mais c'est l'accessoire parfait pour les cartes de la Quake Brutalist Jam 3. Mais passe-t-il au lave-vaisselle ?