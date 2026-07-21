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ACTU

Le paradis des couilles sorties

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Fiona Sperry a une passion dans la vie : les courses de voiture arcade remplies d'accidents. C'était la patronne de Criterion Games depuis le premier Burnout. Quand EA a décidé d'abandonner la licence au profit de Need For Speed, elle a co-fondé Three Fields Entertainment qui a développé Dangerous Driving puis Wreckreation alias "Trackmania mais avec des collisions". Le jeu est sorti en octobre dernier mais le studio a fermé ses portes quelques semaines plus tard en partie car ils ont perdu le support financier de THQ Nordic, éditeur du jeu.

Mais surprise ! Fiona Sperry et son équipe sont de retour avec un nouveau studio, When Tides Turn, et un nouveau jeu : Wreckreation 2. Il y a même une première vidéo de gameplay et une page Steam. On ne va pas y aller par quatre chemins : c'est Burnout Paradise 2 à savoir de la course en ville où on se débarasse de ses adversaires en leur rentrant dans le lard. Ca se jouera en solo comme en multi et ça a l'air fort rigolo.


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