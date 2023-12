Le New Game Plus d’Alan Wake 2 sera disponible aujourd’hui

Après avoir remporté les prestigieux prix de "Best Game Direction", "Best Narrative" et "Best Art Direction" aux Game Awards Remedy nous gâte en lançant le très attendu mode New Game Plus pour Alan Wake 2 , baptisé pour l'occasion : The Final Draft. Cette mise à jour gratuite vous permettra de recommencer le jeu avec vos armes, bonus et améliorations de personnages déjà acquis, à condition bien sûr d'avoir terminé le titre au préalable.Une toute nouvelle fin s'ajoute à l'aventure, accompagnée de nouveaux ajouts tels que des vidéos et des pages de manuscrit, entre autres. De plus, un niveau de difficulté inédit Nightmare fera son apparition. Vous pourrez profiter de toutes ces nouveautés dès aujourd'hui sur Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series.