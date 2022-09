Le mystère du jour : les téléphones pour joueurs, pourquoi ?

Le James Webb Space Telescope permettra peut-être de répondre à des questions brûlantes comme la formation de premières galaxies ou la nature de la matière noire. Mais on doute qu'on ait un jour la réponse à une question existentielle : qui achète des téléphones dédiés au jeu mobile et pourquoi ? Qui se dit "Et si je payais la peau du cul pour jouer à des free-to-play moches avec une maniabilité dégueulasse ?". Le ROG Phone 6 d'Asus coûte $1200. La version Pro coûte $2000 et comporte DIX-HUIT GIGAOCTETS DE RAM.Alors c'est quoi un "téléphone de joueur" ? En plus d'avoir un SoC dernier cri, un téléphone de joueur a généralement des boutons supplémentaires, une solution de refroidissement amélioré, une batterie de taré et un deuxième port USB-C situé sur le côté qui permet de charger et jouer avec le téléphone en orientation paysage. Ils sont souvent accompagnés d'une batterie d'accessoires allant du ventilo au dock. Et ils ne sont pas donnés. Le ventilo pour le ROG Phone 6 coûte $150 Chez Sony on s'est dit qu'il y a un marché à prendre. Le constructeur a donc annoncé le Gaming Gear Xperia Stream . C'est un accessoire dans lequel on enfourgue son Xperia 1 IV et qui comprend un ventilo, un port USB-C, une sortie casque, une sortie HDMI et un port Ethernet. A l'occasion Sony a aussi annoncé le Xperia 1 IV Gaming Edition comportant 16 Go de RAM et étant vendu 175 000 yens soit $1200 auquel il faut ajouter l'accessoire en question vendu 23 100 yens soit $160. Peut-être que les subtilités du jeu sur téléphone m'échappent mais inclure un vrai pad au bousin aurait été une bonne idée car ça a l'air super inconfortable