ACTU

Le Marvel's Wolverine d’Insomniac Games a enfin une date de sortie

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Personnellement, j’avais toujours connu le nom Serval, pour ce personnage dont les premiers croquis avait été réalisé par le grand John Romita Sénior, et qui avait été créé par le scénariste Len Wein. Oui, c’était une époque où Spider-Man s’appelait l’Araignée, mais on ne pouvait pas nommer Wolverine, ce petit protagoniste trapu doté un squelette et des griffes en adamantium, et de plus plus avec un pouvoir de régénération, "Glouton" ou "Carcajou", c’est tout de suite moins sexy. On a quand même réussi à garder le nom du Docteur Fatalis au lieu du Doctor Doom, c’est déjà ça.

Mais je m’égare, où en étais-je ? Ah oui, nous attendions patiemment des nouvelles du prochain titre d’Insomniac, c’est-à-dire Marvel's Wolverine, quand soudain une courte bande-annonce est apparue pour nous donner la date de sortie tant attendu : le 15 septembre 2026. On ne va pas se mentir, avant le 19 novembre et la sortie de GTA VI, ça va être un sacré embouteillage. Néanmoins, on ne s’inquiète pas trop pour le studio de développement vu le taf qu’il a accompli sur les Marvel's Spider-Man. Quant au pitch, on rappellera que Logan cherchera des réponses sur son passé, un thème récurrent dans les comics.


