ACTU
Le jeu Palestien Dreams on a Pillow lance son financement participatif
par Xavor2Charme, email
Dreams on a Pillow est le projet de Rasheed Abueideh, developpeur palestitien vivant à Naplouse en Cisjordanie occupée. L’objectif est d’utiliser le jeu vidéo pour raconter la Nakba, l’exil forcé et nettoyage ethnique des Palestiniens par les milices paramilitaires sionistes en 1948. Basé sur une histoire populaire, nous y jouons Khadra, qui dans la panique au moment de fuir, saisit un coussin plutôt que son bébé dans ce qui est un jeu d’infiltration-puzzle. Le coussin devient alors support émotionnel pour Khadra, lui permettant d’affronter les horreurs de la fuite vers le Liban et un élément de gameplay à part entière.
Si le jeu est techniquement relativement rudimentaire, la reconstitution de la Palestine de 1948 semble fidèle et documentée. En tout cas, il est très coloré et les décors sont très soignés. Le jeu a lancé dernièrement un deuxième financement participatif sur LaunchGood, une plateforme focalisée sur la communauté musulmane. L’objectif total est de 343 987 € et il reste 22 jours pour participer.
Malgré le peu de visibilité qu’ont les Palestiniens en ces temps de génocide à Gaza, Dreams on a Pillow a réussi quand même à avoir une petite couverture médiatique grâce au support de ce bon vieux Rami Ismail, un article de Keza MacDonald dans le Guardian et un reportage de Al-Jazeera, entre autres. N’hésitez pas aussi à suivre Rasheed Abueideh sur Bluesky.
Tout comme Wednesdays ou Horses l’année dernière, il me semble important que la communauté des joueuses et des joueurs supporte ce genre de projet, qui sort le jeu vidéo de ses ornières purement divertissantes.
Si le jeu est techniquement relativement rudimentaire, la reconstitution de la Palestine de 1948 semble fidèle et documentée. En tout cas, il est très coloré et les décors sont très soignés. Le jeu a lancé dernièrement un deuxième financement participatif sur LaunchGood, une plateforme focalisée sur la communauté musulmane. L’objectif total est de 343 987 € et il reste 22 jours pour participer.
Malgré le peu de visibilité qu’ont les Palestiniens en ces temps de génocide à Gaza, Dreams on a Pillow a réussi quand même à avoir une petite couverture médiatique grâce au support de ce bon vieux Rami Ismail, un article de Keza MacDonald dans le Guardian et un reportage de Al-Jazeera, entre autres. N’hésitez pas aussi à suivre Rasheed Abueideh sur Bluesky.
Tout comme Wednesdays ou Horses l’année dernière, il me semble important que la communauté des joueuses et des joueurs supporte ce genre de projet, qui sort le jeu vidéo de ses ornières purement divertissantes.