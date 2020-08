Le jeu à la con du week-end

Les semaines passent et se ressemblent et l'actu est de plus en plus déprimante. Heureusement on peut compter sur les développeurs de JV pour nous remonter le moral, parfois de manière involontaire. On surveillait Fast & Furious Crossroads du coin car l'adaptation des pan pan vroum vroum d'Universal avait un fort potentiel nanar. Le jeu vient de sortir sur PC et consoles et c'est une purge avec des graphismes d'un autre âge, un mode solo qui se boucle en 4H et des doublages peu inspirés.La version PC ajoute en prime en manque complet d'optimisation et l'impossibilité de jouer au clavier. Le tout est quand même développé par Slightly Mad Studios (Project C.A.R.S.), publié par Bandai Namco et vendu 60 euros. C'est le genre de jeux qui finira dans un bundle obscur et qu'on boucle durant une soirée arrosée. Mais pas entre amis. En famille.