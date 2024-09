Le deuxième crash du Concord

Avis de recherche : on recherche les joueurs de Concord, le shoot multi de Sony sorti sur Steam et PS5 il y a 10 jours. Le jeu peine à maintenir la base des 100 joueurs simultanés sur Steam et est même tombé à moins de 40 ce lundi. Pendant ce temps, Deadlock , le jeu de Valve annoncé mais pas trop, fait des pointes à 170 000. Concord est le premier jeu de Firewalk Studios qui a ouvert ses portes en 2018 avant d'être rachetés par Sony en 2024. Vu le climat actuel, je serais les développeurs, je mettrais à jour ma page LinkedIn.