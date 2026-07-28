ACTU
Le compteur Geiger s'affole : S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sort le 20 août
par Xavor2Charme, email
Actionnez fission, réactionnez en chaine ! L'extension du fameusement buggé S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nommé S.T.A.L.K.E.R. 2: Call of Hope, débarque le 20 août 2026 prochain sur PC, Xbox Cerise et Playstation 5 en même temps que la très attendue mise à jour gratuite 2.0.
C’est toujours depuis Kyev que GSC Game World nous présente ce nouveau contenu dans lequel nous jouerons toujours Skif le connard, nous faisant parcourir de nouvelles contrées de la zone d’exclusion dont l'intérieur de la centrale. La mise à jour 2.0 quant à elle arrivera avec son lot de collectifs et surtout avec un passage du moteur du jeu vers l’Unreal 5.5.4. En espérant que cela rende enfin le jeu à peu près jouable.
L'histoire se concentre sur la réactivation du conflit entre les factions de La Liberté et du Devoir et la mise à jour ajoute un bidule manquant jusqu'ici méchamment : les jumelles !
Rappelons que GSC Game World continue de développer son jeu dans un pays en guerre comme l'appui le communiqué de presse nous enjoignant à filer de l’argent à la fondation du Président Volodymyr Zelensky.
C’est toujours depuis Kyev que GSC Game World nous présente ce nouveau contenu dans lequel nous jouerons toujours Skif le connard, nous faisant parcourir de nouvelles contrées de la zone d’exclusion dont l'intérieur de la centrale. La mise à jour 2.0 quant à elle arrivera avec son lot de collectifs et surtout avec un passage du moteur du jeu vers l’Unreal 5.5.4. En espérant que cela rende enfin le jeu à peu près jouable.
L'histoire se concentre sur la réactivation du conflit entre les factions de La Liberté et du Devoir et la mise à jour ajoute un bidule manquant jusqu'ici méchamment : les jumelles !
Rappelons que GSC Game World continue de développer son jeu dans un pays en guerre comme l'appui le communiqué de presse nous enjoignant à filer de l’argent à la fondation du Président Volodymyr Zelensky.