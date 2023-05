Ca y est, on a la date de sortie de Planet of Lana . Annoncé pour le second trimestre 2023, il sortira finalement le 23 de ce mois, soit dans juste 3 semaines. Quoi Tears of the Kingdom ? Et bien vous vous dépècherez de le finir avant et voilà. Bon, sinon, la bonne nouvelle est accompagnée d'un dernier trailer donnant toujours autant envie de découvrir l'univers du jeu.