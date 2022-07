La VR à toute vapeur

On ne les attendait pas mais les voici tout de même : les soldes Steam sur les jeux VR.Ca s'appelle Steam Fest VR et comme de coutume, ce sera l'occasion de toper les titres Steam auxquels vous n'avez pas encore succombé à un peu moins cher que d'habitude, comme par exemple Half-Life : Alyx à -50%.Ca dure du 18 au 25 juillet (oui, on est en retard, et alors ?) et la page Steam résumant les promos en cours est là