La vie est étrange et ne sait pas respecter un planning

La Life is Strange Remastered Collection , comprenant le premier LiS et sa préquelle Before the Storm , devait arriver en même temps que le tout nouveau chapitre Life is Strange : True Colors en septembre, mais finalement il faudra patienter quelques mois de plus puisque ces remasters (dont on continue franchement de douter de l'utilité) n'arriveront finalement que début 2022. Par contre, le DLC Wavelenghts pour True Colors arrivera lui le 30 septembre (soit trois semaines après le jeu de base, ça commnence à se voir que vous essayez de nous traire, messieurs-dames de Square-Enix), vendu à part ou inclus dans une des versions Deluxe du jeu. Enfin, la version Switch de True Colors sera elle aussi en retard par rapport aux autres, mais devrait quand même arriver avant la fin de l'année.