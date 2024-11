La trouvaille du jour : Day of the Shell

Dans Day of the Shell , le méchant est revenu pour tout détruire et la déesse allait laisser tomber quand elle a vu que vous étiez la chasseresse qui allait sauver le monde. Bon, le scénario, c'est fait. Action !Le jeu de Duper Games est un rogue-lite tactique au tour par tour avec juste le clic gauche de la souris pour se déplacer ou tirer. Vous jouez trois tours puis les ennemis un, mais il ne sont pas synchronisés donc plus il y a d'ennemis et moins vous aurez de fenêtres de tir. Les décors destructibles subissent les tirs et exposent peu à peu tout le monde. Enfin, les graphismes rappellent Dofus ou Bastion (heureusement sans la voix off) et sont tout en 3D isométrique comme à la bonne époque d'avant la 3D.Bref, c'est simple, c'est efficace, c'est mignon, c'est français ! et c'est en démo sur Steam en attendant une sortie un jour.