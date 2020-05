La signalétique des jeux se met à Niveaux

Plus le temps passe et plus les boites de jeux sont couvertes de logos et de pictogrammes dans tous les sens. Une partie d'entre eux sont censés vous expliquer à quel public est destiné le jeu via une classification et quelques détails. En Europe, le tout est établi par PEGI . Mais David Libeau tenait à ce que la France ait sa propre classification histoire de poursuivre la grande tradition de choses franco-françaises comment le Minitel et le SECAM. Il a donc fait homologuer Niveaux.org et il vous explique pourquoi dans un documentaire de 55 minutes qu'on n'a pas eu le courage de regarder On notera que les pictogrammes de Niveaux.org sont très similares à ceux de PEGI à part deux différences. La première est qu'ils sont fin moches. La seconde est qu'ils ne sont pas forcément plus clairs. "Violence" a été remplacé par "Combats" et "Armes à feu". Dans Hitman, on tue des gens en les empoisonnant sans le moindre affrontement et sans une goutte de sang. Est-ce que ça rentre dans "Combats" ou dans "Armes à feu" ? Qui des bombes H de Civ VI ? Le plus vague est "Répétitivité" qui est décrit de la manière suivante "Ce pictogramme indique que le jeu peut ou doit être répété, parfois de façon infinie." Est-ce une mauvaise chose ? Tetris est-il dangereux ?Factornews vous propose un petit jeu pour occuper votre semaine. Toi aussi, crée ton propre pictogramme avec la description associée. J'ai collé un exemple vierge dans la news. L'auteur du meilleur picto recevra un jeu Steam de son choix à condition qu'il coûte moins de 30 euros. Le jury délibèrera dimanche 19H heure française.