La Series X sortira donc en novembre

Secret de polichinelle, on sait maintenant que la Xbox Series X sera disponible dans toutes les bonnes boutiques au mois de novembre 2020. De quoi s’en offrir une pour Thanksgiving et y jouer direct, ou alors de prévoir le coup afin d’avoir quelque chose à mettre sous le sapin. Dans tous les cas, cette fenêtre de tir est la bonne.L’info vient tout droit du site Xbox Wire , sorte de blog de Microsoft depuis pas mal de temps pour parler de ses consoles et jeux. Et on sent bien qu’ il fallait parler d’autre chose que du report d’Halo Infinit e, qui n’accompagnera le lancement de la nouvelle console la plus puissante du monde. Le line up définitif n’est pas vraiment connu et il semblerait que Microsoft ne joue pas sur ce terrain.Concrètement, Microsoft mise tout sur une offre globale Xbox, avec plus de 50 jeux de cette générations optimisés pour la Xbox Series X, avec Assassin’s Creed Valhalla Madden NFL 21 , tout en profitant du Smart Delivery pour certains, ce qui signifie que l’on peut prendre la version Xbox One, mais y jouer ensuite sur Series X sans rajouter un centime, tout en profitant des ajouts techniques de cette console.Il est aussi question de nouveaux jeux développés exclusivement pour la Series X et passant par le Xbox Game Pass : The Medium Bref, de bonnes nouvelles, mais pas forcément de line up clair et net, nous mettant l’eau à la bouche et la main au portefeuille. Il est maintenant limpide que la Xbox Series X sera un support pour jouer à tous les jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One et prochaine génération. Au moins, le grand public ne pourra pas trop se tromper. Reste maintenant à attendre la date exacte du lancement, ainsi que le prix de la bête.