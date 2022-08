La Realms Deep de retour en 2022

On commençait à s'inquiéter que 3D Realms n'ait pas encore annoncé de date pour l'édition 2022 de sa Realms Deep, la conférence des FPS moches pour gens en déambulateur. Finalement, ils ont juste attendu la dernière minute puisque celle-ci se tiendra bien le week-end du 16 septembre avec une conférence qui débutera à 21:00 sur leur chaîne Twitch . Nos nombreux lecteurs danois pourront même se rendre à Aalborg, terre d'accueil du nouveau 3D Realms, pour participer à une grande LAN party comme on en faisait au siècle dernier.On espère avoir des nouvelles de titres comme les extensions pour Ion Fury et Amid Evil , les remasters de Sin et Kingpin , des dates de sortie pour System Shock et Prodeus , mais aussi de bonnes surprises et surtout un peu de curation pour qu'on ne finisse pas complètement lobotomisés au bout de quatre heures comme l'année dernière